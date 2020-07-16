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Turizm Bakanlığı'nda 2 görevden alma 3 atama

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Turizm Bakanlığı'nda 2 görevden alma 3 atama
16 Temmuz 2020 Perşembe 15:54

Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda Bakan Kutlu Evren'in göreve gelmesi sonrasında çalışma ekibini oluşturmaya devam ediyor. Bu bağşlamda Bakanlıkta bugün itibariyle iki müdür görevinden alınırken üç müdür ataması da yapıldı. 

Görevden alma ve atamalar şöyle:

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Sn. Mehmet KARDAN 16.07. 2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Osman Bora Çağakan 16.07. 2020 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdür mevkiine Sn. Hasibe KUSETOĞLULLARI 16.07. 2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Salih CANSEÇ 16.07. 2020 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Osman Bora Çağakan 16.07. 2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

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