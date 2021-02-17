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Turizim taşımacılarından katkı talebi.

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Yazılı açıklama yapan Malyalı, evine ekmek götüremeyen turizm taşımacılarının zorda olduğunu belirtti.

Turizim taşımacılarından katkı talebi.
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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Turizm Komitesi Başkanı Ergin Malyalı, 11 aydır hiç iş yapmayan, ne zaman işe başlayacakları belli olmayan turizm taşımacılarının durumunun ne olacağını sorarak, hükümetten katkı talebinde bulundu.

Malyalı, şunları kaydetti:

“Bu 11 ayda vergileri bizlerden talep ettiniz, belki işler düzelir diye elinde üç kuruş parası olanlar araçlarının evraklarını çıkarttı. Çıkartamayan işletmeci sayısı da çok, çünkü cebinde para yok. 15 bin TL işletmelerin büyük küçüklüğüne bakmaksızın hibe para talep ettik, olmadı. Yapmadınız veya yapamadınız . 1 yıl evraklarımıza muafiyet istedik o da olmadı ‘yapamayız’ dediniz . Bu işler yürek ister , bu işler beceri ister , bu işler iyi niyet ister. Bu işler empati yapabilme ister. Aslında biraz empati yapsanız yokluk yaşasanız yokluğun ne olduğunu bilseniz en azından düşünebilseniz biz turizm taşımacılarını anlayabileceksiniz. Ama görüyoruz ki nafile”

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