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"Turist taşımayacak hale geldik"

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Ülkede turist taşıyan önemli isimlerden biri olan Berksan Akandere, akaryakıt zammı sonrası turist taşıyamayacak duruma geldiklerini söyledi ve ekledi: “Transfer tur gelmesin diyecek duruma geldik”

"Turist taşımayacak hale geldik"

 
 
Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği yöneticisi Berksan Bekir Akandere, akaryakıt zammına tepki gösterdi.
Alandere'nin sosyal paylaşım paylaşımı şöyle:
"Yahu gözünüzü seveyim biz neye kime göre fiyat verelim, işimizi nasıl icra edelim. Olmaz arkadaş olmaz, inanın çalışarak batağa gidiyoruz. 
Yarın, (bugün) 2021 Aralık ayında onaylanmış grup transferleri var, fiyatlar verilmiş gruplar alınmış yani anlık artış yapmak mümkün değil. Bizler ülkeye turist geliyor diye seviniyorduk ki transfer yapmak istemeyecek duruma geldik. İnanın transfer tur gelmesin diyecek duruma geldik. 
Yarın (bugün) transferleri yapmak sadece dostlar bizi çarşıda görsünden öte değil. Neden mi? 
Ercan - Bafra Concorde gidiş dönüş 146 km 
Km başı yakıt sarfiyatı km başı 0.18lt
146km×0.18=26.28lt 
26.28lt×20.88TL=548.72TL mazot sarfiyeti
Geriye kalanları konuşmaya gerek yok herhalde.
Bu turizmciye taşımacıya transferciye öneriniz nedir. Bana akıl verebilecek olan varmı?"
 
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