Turhan’dan Üst Kurul üyelerine istifa çağrısı

Deneyimli turizmci Ercan Turhan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na sert sözlerle yüklendi, hükümete de kurulun lağvedilmesi çağrısı yaptı.



“Siz halk sağlığı falan düşünmüyorsunuz. Tek gaileniz KKTC’nin gelişmemesi geri kalması” diye tepki gösteren Turhan, Üst Kurul üyelerine istifa çağrısı yaptı.



Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle;



"Defalarca söyledim bu ülkeyi sağlık üst kurulu yönetiyor diye. Bu kadar basiretsiz olunurmu kardeşim. Al sorumluluğu lağvet sağlık üst kurulunu. Ne demek onların karar alması onlar öneri getirir sen karar üretirsin Yazıklar olsun Bakanlar Kuruluna da…. Sağlık üst kurulu önerir Bakanlar kurulu karara bağlar.



Şimdi üst kurulun bir üyesi diyorki Ali Pilli göreve senin ne haddine kardeşim Sen devletten takır takır maaşını alıyorsun devlette harcıyacağın mesaini özel muayenende harcıyorsun gelenden geçenenden 500 TL muayene ücreti alıyorsun muayene ne köpek bağlasan durmaz pislik içerisinde ama sen hijyen vs racon keseceksin.



Canınınız cehenneme siz halk sağlığı falan düşünmüyorsunuz sadece vatan hainisiniz istifa edinde kurtulsun bu millet lanet olsun sizin hipokrat yemininize sahtekarsınız …



Tabipler Birliği denen kurumun da senden farkı yok. Tek gaileniz KKTC’nin gelişmemesi geri kalması ve sonuçta Ülkenin Ruma yama olması. Sen laga luga yapmayı bırak da milleti hızllı bir aşılama programına al. YAZIKLAR OLSUN ALDIĞINIZ PARALAR ZEHİR ZIKKIM OLSUN"