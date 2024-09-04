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Turgay Deniz ile yola devam

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Ticaret Odası başkanlığına yeniden Turgay Deniz seçildi

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Turgay Deniz ile yola devam
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi. 

KTTO 61. dönem Oda Meclisi, önceki gün ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirledi.

Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz’in, kendisini göreve getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, KTTO Meclisinin yaptığı toplantıyla Başkan Vekillerinin Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu; Yönetim Kurulu Üyelerinin ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay olarak belirlediği kaydedildi.

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