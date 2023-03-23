Turanlı'ya mahkeme şoku

KKTC havalimanının inşaatını yapan Taş-Yapı sahibi Emrullah Turanlı’nın Müteahhitlik Karnesi, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme kararı ile yeni havaalanı inşaatındaki tüm faaliyetlerin durması gerekiyor

KKTC Havalimanı inşaatını yapan Taş-Yapı Şirketi’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın KKTC’deki müteahhitlik karnesi iptal edildi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve T&T şirketinin küçük ortağı Terminal Yapı’nın Emrullah Turanlı aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava dün sonuçlandı.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararına göre bundan sonra Turanlı ülkemizde inşaat alanında müteahhit olarak faaliyette bulunamayacak.

Davanın Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği öncülüğünde T&T şirketinin eski ortağı Terminal Yapı’nın açtığı dava olduğu ve özel inşaat yapma izninin iptalini de içerdiği kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2016 yılında Taşyapı’ya verilen iznin dünkü mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi, süreçle ilgili bugün Başbakan Ünal Üstel ile değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Arıklı, “Alınan mahkeme kararı ile Yeni Havaalanı inşaatındaki tüm faaliyetlerin durması gerekiyor” dedi.

Arıklı “Şu anda havaalanı inşaatı bitti, hizmete açılması için gün sayıyoruz. İptalin ne getirip, ne götüreceğini hukukçularla değerlendireceğiz. Şu anda bütün faaliyetler durması gerekir ama bu da kabulümüz değil” dedi.

Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de yaptığı açıklamada

alınan karar ile Turanlı’nın şu anda müteahhitlik yapmasının yasal olmadığını kaydetti.

Gürcafer, yıllardır verilen karnenin usulsüz olduğunu söylediklerini ve dava açtıklarını ifade ederek davanın ancak dün sonuçlandığını söyledi.

Gürcafer, “Adam yapacağını yaptı. Biz yıllardır verilen karnenin usulsüz olduğunu söylüyoruz. Yasanın emrettiği şekilde havaalanı yapma hususunda deneyimi olan maddesi de yıllar önce Terminal Yapı’nın şirketten uzaklaştırılması ile geçersiz kılınmıştı. Turanlı hem deneyimli müteahhit olarak Terminal Yapı’yı bypass etti hem de yerli yatırımcı konusundaki sözüne uymadı” dedi.

Gürcafer, “Turanlı, yol yapılsın diye verilen malzemeyi sağa sola satıyor. Bu adamdan birilerinin hesap sorması gerek. Ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu işin sorumlularından hesap soracağım. Dönemin bakanı da hesap verecek” diye konuştu.

