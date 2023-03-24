Turanlı-Gürcafer gerilimi

Müteahhitlik karnesi, Müteahhitler Birliği tarafından açılan dava üzerine iptal edilen havalimanı işletmecisi Emrullah Turanlı “2 serserinin dediğiyle yatırımı durdurmam” dedi. Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer ise “Lafı aynen kendisine iade ediyorum. Beğenmiyorsa güle güle gitsin” yanıtı verdi

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen müteahhitlik karnesi, Müteahhitler Birliği tarafından açılan dava üzerine Yüksek İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı sert açıklamalar yaptı.

Turanlı, “Kim, ne yazıyor, beni çok ilgilendirmiyor. Ben, Kıbrıs’a 300 milyon Euro yatırım yapan adamım” dedi, Oradaki aklı evveller, başlarında akıl olmayan insanlar, ne dediklerini bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyine yatırım yapmak isteyenlerle uğraşıldığını iddia eden Turanlı, bu duruma üzüldüğünü ifade ederek, “Yıllarca havalimanını sömürmüşler, yıllarca yemişler. Biz geldik, vatandaşa kazandırdık. Yine olmadı, yine olmadı” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’taki yatırımlarınızı durdurmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Turanlı, “2 serserinin dediğiyle niye yatırımlarımı durdurayım? Mahkeme kararına saygı duyuyorum. Yargının dediğine boyun eğerim. İlgili bakanlık süre koyar, bizim yatırımımızla ilgili sorun yok” dedi.

Turanlı, “Ben yatırımcıyım müteahhit değilim. Kıbrıs devletinden iş yapıp para almıyorum. Bunlar kendileriyle karıştırıyorlar. Müteahhit gider bir yere iş yapar, parasını oradan alır. Ben yatırımcıyım” şeklinde konuştu.

Turanlı, “Havalimanı zaten bitti, gelecek ay açılacak” ifadelerini kullandı.

GÜRCAFER’DEN TURANLI’YA: BEĞENMİYORSA GİTSİN

Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın havaalanından kazandığı paranın bir kısmını kullanmak sureti ile havaalanı inşaatını devam ettirdiği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Gürcafer, “böyle yatırımı nenem de yapar!” dedi.

Gürcafer’in açıklamaları şöyle:

“Yaptığımız araştırmalara ve edindiğimiz bilgilere göre, Turanlı, havaalanından kazandığı paranın bir kısmını kullanmak sureti ile havaalanı inşaatını devam ettirdi. Böyle yatırımı nenem de yapar!

Havaalanının ihalesi ile ilgili şartname ortada ne zaman başlayacağı ne zaman sonuçlanacağı ve kimin tarafından yapılacağı açıkça şartnamede belirtilmiştir. Bunlara uymadığı, Kıbrıs’taki hukuku hiçe sayarak kendi başına buyruk işler yaptığı, mahkeme kararı ile de teyit edilmiştir.

Kıbrıs Türkü ve sivil toplum örgütleri, ülke için faydalı olan, bu ülke hukukuna saygı göstererek, bu ülke insanına saygı göstererek bu ülkede yatırım yapan tüm yabancı yatırımcıları baş tacı etmesini çok iyi bilmiştir. Etrafına baksın, birçok örnek işletme görecektir.

Yatırım yapmaya başladığı günden bugüne değin ismi sürekli gecikmeyle, sürekli sözleşme ihlaliyle, sürekli vergilerini ödememekle anılmıştır, sürekli yüz milyonlarca TL vergi muafiyeti istemekle anılmıştır.

Turanlı’nın yaptığı ihlaller neticesinde yarattığı koşullar işin başında şartnamede olsaydı bu ihaleye birçok işletme talip olacaktı.

Kıbrıs Türkü sapla samanı ayırmasını çok iyi bilir. “Aklı evveller ve iki serseri” diyerek bizi kastediyorsa, lafı aynen kendisine iade ediyorum.”

Havaalanından aldığı parayı ve harcadığı paraları açıkça ortaya koysun. Biz kurum olarak havaalanına talibiz. Beğenmiyorsa gelsin yaptığı yatırımı kendisine verelim. Güle güle gitsin.”

