TURAK YÖDAK’ı ziyaret etti

TC Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) Başkanı Muharrem Tuna, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’yı ziyaret etti.





Türkiye’de Turizm alanında Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen tek akreditasyon kurulu olan TURAK’ın YÖDAK ziyaretinin, KKTC'deki turizm eğitimi kalitesini artırmaya yönelik ortak çalışmalar kapsamında önemli bir adım olduğu kaydedildi.

TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ve temsilcilerinin KKTC üniversitelerinin turizm eğitimi programlarına yönelik görüş ve önerilerini paylaştığı ziyarette, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı ve YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen de, gerçekleşmesi planlanan iş birliğini, turizm sektörüne nitelikli profesyoneller kazandırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak nitelendirdi.

