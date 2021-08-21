Tüp gaza zam yolda

90 TL'lik tüp gazın 120 TL olması talep ediliyor



Uluslararası piyasalarda gaz hammadesinin 180-200 dolar zamlanması nedeniyle evde kullanılan 11 KG’lık tüp gazın 20 ile 30 TL arasında zamlanması bekleniyor.

90 TL'lik tüp gazın 120 TL olması talep ediliyor.

İlgili şirketler, tam rakam belli olmasa da fiyat artışına yönelik beklenti olduğunu doğruladı.

Öte yandan bazı haber sitelerine tüp gaz fiyatlarında 20-30 TL artış beklentisi iddiası da yansıdı. Bilindiği üzere şu anda ev tipi tüp gaz 90 TL’den satılıyor.



