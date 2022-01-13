Tüp gaza zam olmayacak

Tüp gaza zam yapılmayacağını açıklayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, tüp gaz fiyatının Güney Kıbrıs’ta yaşayanlar için çok avantajlı olduğunu ve Kuzey’deki tüp gazların Güney’e taşındığı iddiası olduğunu söyledi



Ülke genelinde tüp gaz sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaş hiçbir yerde tüp gaz bulamıyor.

Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair Programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Atun, “Tüp gaza hiç bir şekilde bir zam olmayacak. Gazın borsada seyreden bir fiyatı var ve dolarla satılıyor. Şu anda bu dengeye bakıldığında bir artış olmayacağını söyleyebiliriz. İndirim yapabilir miyiz diye biz çalışıyoruz. Bunun seçimle filan da alakası yoktur." dedi.

Piyasada neden tüp gaz bulunmuyor sorusunu yanıtlayan Atun, özetle şunları söyledi:

“Fiyat bize pahalı gibi gelse de tüp gaz fiyatı Güney Kıbrıs’ta yaşayanlar için çok avantajlıdır. Tüp gazların Güney Kıbrıs’a taşındığı iddiası var. Bir tüp gaz dolum yetkilisi bunu bana

Bakan Atun, tüp gaz dolum tesislerinin yetkililerini toplantıya çağırdığını ifade ederek onların tüp gaz almasına olanak sağlayacak bir teklif yapacağını kaydetti:

“Sayın Başbakan ile de konuyu konuştuk. Bayilerin daha fazla tüp almalarını sağlamak için biz de Kalkınma Bankası’nda bu şirketlere kredi vermeyi teklif edeceğiz. Çünkü tüp gaz arzında bir eksikliğe göz yummamız söz konusu olmaz”

"Stokçuluk yapıyorlar" suçlamalarının gerçek olmadığını ifade eden Atun, "Stokçuluk yok. Bugün gazdaki sıkıntı geminin geç gelmesinden kaynaklandı" diye konuştu

DURSUN OĞUZ: ZAM KARARI YOK

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, piyasada yaşanan tüp gaz sıkıntısı ile ilgili konuştu.

Halkın tüp gaza ulaşmakta sıkıntı yaşaması konusunun zam beklentisine neden olduğunu belirten Oğuz, herhangi bir zam kararı olmadığını ilgili Bakan ve Başbakan’ın da konu ile ilgili aynı açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Hükümet ile ilgili bir problem olmadığını belirten Maliye Bakanı, yaşanan sıkıntının tedarikçi firmalardan kaynaklandığını söylerken herhangi bir zam kararının olmadığının da altını çizdi.

Ülke genelinde tüp gaz sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaş hiçbir yerde tüp gaz bulamıyor.Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair Programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, konuya ilişkin soruları yanıtladı.Atun, “Tüp gaza hiç bir şekilde bir zam olmayacak. Gazın borsada seyreden bir fiyatı var ve dolarla satılıyor. Şu anda bu dengeye bakıldığında bir artış olmayacağını söyleyebiliriz. İndirim yapabilir miyiz diye biz çalışıyoruz. Bunun seçimle filan da alakası yoktur." dedi.Piyasada neden tüp gaz bulunmuyor sorusunu yanıtlayan Atun, özetle şunları söyledi:“Fiyat bize pahalı gibi gelse de tüp gaz fiyatı Güney Kıbrıs’ta yaşayanlar için çok avantajlıdır. Tüp gazların Güney Kıbrıs’a taşındığı iddiası var. Bir tüp gaz dolum yetkilisi bunu bana ifade etti. 2017 yılında ben bakanken gaz ithalatı 31 bin ton şimdi 29 bin ton.. Yıllık tüketimde azalma varken ortada tüp yok. Burada bir sıkıntı var.”Bakan Atun, tüp gaz dolum tesislerinin yetkililerini toplantıya çağırdığını ifade ederek onların tüp gaz almasına olanak sağlayacak bir teklif yapacağını kaydetti:“Sayın Başbakan ile de konuyu konuştuk. Bayilerin daha fazla tüp almalarını sağlamak için biz de Kalkınma Bankası’nda bu şirketlere kredi vermeyi teklif edeceğiz. Çünkü tüp gaz arzında bir eksikliğe göz yummamız söz konusu olmaz”"Stokçuluk yapıyorlar" suçlamalarının gerçek olmadığını ifade eden Atun, "Stokçuluk yok. Bugün gazdaki sıkıntı geminin geç gelmesinden kaynaklandı" diye konuştuMaliye Bakanı Dursun Oğuz da, piyasada yaşanan tüp gaz sıkıntısı ile ilgili konuştu.Halkın tüp gaza ulaşmakta sıkıntı yaşaması konusunun zam beklentisine neden olduğunu belirten Oğuz, herhangi bir zam kararı olmadığını ilgili Bakan ve Başbakan’ın da konu ile ilgili aynı açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.Hükümet ile ilgili bir problem olmadığını belirten Maliye Bakanı, yaşanan sıkıntının tedarikçi firmalardan kaynaklandığını söylerken herhangi bir zam kararının olmadığının da altını çizdi.