Tüp gaza okkalı zam

Kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde evlerde en fazla kullanılanların başında gelen tüp gaza okkalı bir zam gelldi.

Dövizdeki hızlı yükseliş nedeniyle birçok malda başlayan fiyat artışı tüpgaza da yansıdı.

Tüpgaz fiyatlarına sessiz sedasız yüzde 20 civarında bir zam yapılarak 17 TL'lik bir fiyat artışı yapıldı.

Bugün sabahtan itibaren geçerli olan zamla birlikte 10 kg'luk tüp gaz fiyatları 73 TL'den 90 TL'ye yükseldi.

