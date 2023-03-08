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Tunceri: Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, depremin acılarının iyileştirilmesinde elinden gelenin fazlasını yapacaktır

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Tunceri: Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, depremin acılarının iyileştirilmesinde elinden gelenin fazlasını yapacaktır
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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Birlik genel başkanı Halide Tunceri tarafından yayınlanan bildiride bugünü buruk duygular içinde kutladıklarına dikkat çekilerek 6 Şubat’ta yaşanan Türkiye’deki deprem felaketinin tüm Türk ulusunu derinden üzdüğüne vurgu yapıldı.
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin deprem nedeniyle yaşanan acıların ve açılan yaraların kapanması için ilk günden itibaren çalıştığı ifade edilerek, böylesi acıların ülkemizde de yaşanmaması için gerekenin yapılması çağrısı yaptı.
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin yayınladığı bildiri şöyle:
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Dünya Kadınlar Gününde emekçi kadınların, anaların, bacıların, bütün hemcinslerinin gününü buruk duygular içinde kutlar.
Böyle bir  günde eğitim, sosyal, siyasi ve ekonomik   hayatta yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin konuşulup,  dünyada ve ülkemizde  kadın haklarının nerelerde olduğunu  değerlendirip, daha ileriye taşınması için  çalışmalarımızın  paylaşılmasını  planlarken,  6 Şubatta yaşanılan  deprem felaketi ile  millet olarak yüreğimiz dağlanmıştır. Anavatanımızın geniş bir coğrafyasında yıkım yaratan büyük deprem, binlerce insanımızın vefat etmesine ve milyonlarca insanın evsiz yersiz kalmasına neden olurken, o bölgede depreme yakalanan Şampiyon Meleklerimizin, annelerin, babaların, öğretmenlerin canlarını kaybetmeleri Kıbrıs’ımıza sığmayacak büyük bir  acı yaratmıştır. Yok olan yuvaların, dağılan ailelerin, kaybolan canların acısı dünyanın yüreğinde alev almıştır. Birliğimizin bütün yönetim kurulları ve üyeleri adına,  yitip  giden  canlara Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet dilerken , Anavatan Türkiye’mize  Mağusamızdaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
Türk Milletinin,  yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun tasada ve kıvançta biriz, beraberiz, et ve tırnak gibiyiz diye ifade ettiğimiz duygularımızın tezahürünü somut olarak yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Ne mutlu bizlere ki Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve bütün KKT Cumhuriyetinin vatandaşları, kurum ve kuruluşları yaraların sarılması için ilk günden dayanışmayı, birlik olmayı, paylaşmayı başarmıştır.  Biliyoruz ki yolumuz uzun olacaktır.  Maddi ihtiyaçların karşılanması zamanla tamamlansa da yüreklerin yarasını sarmak, korkuları atmak, psikolojileri toparlamak daha uzun ve zor olacaktır.  Birliğimizin üyeleri arasında bulunan psikolog  arkadaşlarımızla,  programlanacak eğitimlerde görev ve yer alabileceğimizi de ifade etmek isteriz. Deprem bölgesinde en acil barınmak ihtiyacının olduğu bilinciyle toparlanan Dayanışma Platformunun yapmakta olduğu ve  parti parti  sevkiyatına da başladıkları Şampiyon Melekler Köyünde kurulacak  konteyner evlerden bir tanesinin  bedelini, yardımlarımızın  devam etmesi  kararlılığı ile   Dayanışma Platformuna ulaştırmış olmaktan  mutluluk duyuyoruz.
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yetmiş yıllık dernek hayatında her zaman Kıbrıs Türk Toplumunun, kadınının ve çocuklarının yanında durmayı görev bilmiş ve bu ilkelerle yoluna devam etmiştir. Yaşanan deprem felaketinin ardından Kamu ve özel binaların sağlamlılığına odaklanan dikkatlerimiz ve deprem korkusu, bizlerde olduğu gibi  toplumsal bir endişeyi ve huzursuzluğu doğurarak kullanımda olan yıpranmış binaların güvenli olmadığı  kanaatini tetiklemiştir.  Bu yüzden, yardımlara eş zamanlı olarak okulların, kamu binalarının,   gereği için, ele alınmasının  ertelenmemesi düşüncesindeyiz.  Çok yüklü miktarda yardım yapabildiğini gördüğümüz  değerli  iş insanlarımızın  her  birinin,  bir binanın sorumluluğunu alarak mümkün olan en kısa sürede o binayı yeniden toplum hizmetine katması  mümkün görünmektedir. Okullarımızdaki eğitim ve  öğretimin kesintiye uğratılmaması, kamu binalarımız güven vermesi en önemli beklentimizdir. Normal zamanlarda veya toplumsal sıkıntıların yaşandığı zamanlarda  okullar,  eğitim yuvası olduğu kadar çocukların  sosyal gelişimlerinin ve paylaşımlarının da mekanıdır. Okullar ayni zamanda ailelere ulaşabileceğimiz en sağlıklı, en kestirme yoldur. Bu imkanla aile içinde annelerin kısa sürede güçlendirilip ayağa kaldırılması toplumun ayağa kaldırılmasıyla eşdeğerdir. İnanıyoruz ve biliyoruz ki kadınlarımız yoktan var edendir. Sarıp sarmalayandır. Sevgisi en değerli terapidir.
8 Mart 2023  Dünya Kadınlar Gününde, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği olarak yüreği yaralı anaların, sıkıntıda olan ailelerin,  gözü yaşlı çocuklarımızın daima yanlarında  olduğumuzu ifade eder, depremin acılarının iyileştirilmesinde  elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı bir kez daha yineleriz.
 
KTK Birliği Genel Başkanı
Halide Tunceri
 
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