Tunceri: Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, depremin acılarının iyileştirilmesinde elinden gelenin fazlasını yapacaktır

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Birlik genel başkanı Halide Tunceri tarafından yayınlanan bildiride bugünü buruk duygular içinde kutladıklarına dikkat çekilerek 6 Şubat’ta yaşanan Türkiye’deki deprem felaketinin tüm Türk ulusunu derinden üzdüğüne vurgu yapıldı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin deprem nedeniyle yaşanan acıların ve açılan yaraların kapanması için ilk günden itibaren çalıştığı ifade edilerek, böylesi acıların ülkemizde de yaşanmaması için gerekenin yapılması çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin yayınladığı bildiri şöyle:

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Dünya Kadınlar Gününde emekçi kadınların, anaların, bacıların, bütün hemcinslerinin gününü buruk duygular içinde kutlar.

Böyle bir günde eğitim, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin konuşulup, dünyada ve ülkemizde kadın haklarının nerelerde olduğunu değerlendirip, daha ileriye taşınması için çalışmalarımızın paylaşılmasını planlarken, 6 Şubatta yaşanılan deprem felaketi ile millet olarak yüreğimiz dağlanmıştır. Anavatanımızın geniş bir coğrafyasında yıkım yaratan büyük deprem, binlerce insanımızın vefat etmesine ve milyonlarca insanın evsiz yersiz kalmasına neden olurken, o bölgede depreme yakalanan Şampiyon Meleklerimizin, annelerin, babaların, öğretmenlerin canlarını kaybetmeleri Kıbrıs’ımıza sığmayacak büyük bir acı yaratmıştır. Yok olan yuvaların, dağılan ailelerin, kaybolan canların acısı dünyanın yüreğinde alev almıştır. Birliğimizin bütün yönetim kurulları ve üyeleri adına, yitip giden canlara Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet dilerken , Anavatan Türkiye’mize Mağusamızdaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Türk Milletinin, yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun tasada ve kıvançta biriz, beraberiz, et ve tırnak gibiyiz diye ifade ettiğimiz duygularımızın tezahürünü somut olarak yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Ne mutlu bizlere ki Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve bütün KKT Cumhuriyetinin vatandaşları, kurum ve kuruluşları yaraların sarılması için ilk günden dayanışmayı, birlik olmayı, paylaşmayı başarmıştır. Biliyoruz ki yolumuz uzun olacaktır. Maddi ihtiyaçların karşılanması zamanla tamamlansa da yüreklerin yarasını sarmak, korkuları atmak, psikolojileri toparlamak daha uzun ve zor olacaktır. Birliğimizin üyeleri arasında bulunan psikolog arkadaşlarımızla, programlanacak eğitimlerde görev ve yer alabileceğimizi de ifade etmek isteriz. Deprem bölgesinde en acil barınmak ihtiyacının olduğu bilinciyle toparlanan Dayanışma Platformunun yapmakta olduğu ve parti parti sevkiyatına da başladıkları Şampiyon Melekler Köyünde kurulacak konteyner evlerden bir tanesinin bedelini, yardımlarımızın devam etmesi kararlılığı ile Dayanışma Platformuna ulaştırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yetmiş yıllık dernek hayatında her zaman Kıbrıs Türk Toplumunun, kadınının ve çocuklarının yanında durmayı görev bilmiş ve bu ilkelerle yoluna devam etmiştir. Yaşanan deprem felaketinin ardından Kamu ve özel binaların sağlamlılığına odaklanan dikkatlerimiz ve deprem korkusu, bizlerde olduğu gibi toplumsal bir endişeyi ve huzursuzluğu doğurarak kullanımda olan yıpranmış binaların güvenli olmadığı kanaatini tetiklemiştir. Bu yüzden, yardımlara eş zamanlı olarak okulların, kamu binalarının, gereği için, ele alınmasının ertelenmemesi düşüncesindeyiz. Çok yüklü miktarda yardım yapabildiğini gördüğümüz değerli iş insanlarımızın her birinin, bir binanın sorumluluğunu alarak mümkün olan en kısa sürede o binayı yeniden toplum hizmetine katması mümkün görünmektedir. Okullarımızdaki eğitim ve öğretimin kesintiye uğratılmaması, kamu binalarımız güven vermesi en önemli beklentimizdir. Normal zamanlarda veya toplumsal sıkıntıların yaşandığı zamanlarda okullar, eğitim yuvası olduğu kadar çocukların sosyal gelişimlerinin ve paylaşımlarının da mekanıdır. Okullar ayni zamanda ailelere ulaşabileceğimiz en sağlıklı, en kestirme yoldur. Bu imkanla aile içinde annelerin kısa sürede güçlendirilip ayağa kaldırılması toplumun ayağa kaldırılmasıyla eşdeğerdir. İnanıyoruz ve biliyoruz ki kadınlarımız yoktan var edendir. Sarıp sarmalayandır. Sevgisi en değerli terapidir.

8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Gününde, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği olarak yüreği yaralı anaların, sıkıntıda olan ailelerin, gözü yaşlı çocuklarımızın daima yanlarında olduğumuzu ifade eder, depremin acılarının iyileştirilmesinde elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı bir kez daha yineleriz.



KTK Birliği Genel Başkanı

Halide Tunceri