Tüm ülke gece yarısından itibaren 6 gün kapanıyor

Bakanlar Kurulu yapmış olduğu toplantı sonucunda Lefkoşa ve Girne dışında kalan diğer tüm ilçelerinde 3 Şubat gece yarısına kadar kapanmasına karar verdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınarak Bakanlar Kurulu'nca onaylanan kararlar şöyle:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

1. 31 Ocak 2021 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının belirtilecek olan ikinci karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2. KKTC genelinde artan yerel bulaş nedeni ile 02 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan yeniden değerlendirmeye kadar;

• Girne ilçesinin belirtilen şekilde devam ederek 28 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 saat:23:59’a

• Lefkoşa ilçesinin belirtilen şekilde devam ederek 28 Ocak 2021 tarihinden 03 Şubat 2021 saat:23:59’a

• Diğer tüm ilçelerde (Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke) 29.01.2021 saat: 00:01’den 3 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar aşağıda belirtilenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir.

Açık kalacak hizmetler;

-Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, (Eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında kalan, kasap, market gibi temel ihtiyaç işletmeleri 06:00 ile 19:00 saatleri arasında açık kalacaktır.) -06:00 ile 23:59 saatleri arasında Restoranların sadece paket servis hizmetleri,

-TÜK’ün yem ve arpa satışının devam etmesi, Yem fabrikaları ve yem tedarikçilerinin faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli esnekliğin gösterilmesi, Un fabrikaları, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathanelerin de üretimlerine devam etmesi

- Oto araç kurtarma, internet servis sağlayıcılarının acil arıza hizmetlerinin devam etmesi - Özel güvenlik hizmeti veren firmaların çalışmaya devam etmesi - Su ve meşrubat üreticileri, dağıtıcıları ve satıcılarının hizmet vermeye devam etmesi

- Hayvancılık, tarım, gıda, zirai mücadele ve bu sektörlere ait ihtiyaç tedarikçilerinin faaliyetlerinin devam etmesi

-Maske ve kişisel koruyucu ekipman üreticilerinin faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür

3. İlçeler arası giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte ilçelerde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle belgelemeleri koşulu ile giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. Ayrıca Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Dairelerde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla en üst ita Amirlerinin uygun göreceği çalışma düzenine göre çalışanlar, ihtiyaç duyulması halinde görevlerine devam edeceklerdir.

4. Tüm ülkede tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanması kurul tarafından önerilmektedir. 5. 10 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.

