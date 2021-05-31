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Tüm sınır kapıları Cuma günü açılıyor

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Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’le bugün toplantı yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Lokmacı kapısı da dahil tüm kapıların cuma günü açılmasının hedeflendiklerini bildirdi

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Tüm sınır kapıları Cuma günü açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Lokmacı kapısı da dahil tüm kapıların cuma günü açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’le bugün toplantı yaptıklarını kaydeden Olgun yazılı açıklamasında, kapıların açılmasıyla ilgili şu bilgilere yer verdi:

“Geçtiğimiz Cuma günü İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin almış olduğu tavsiye kararı neticesinde bugün, şahsım ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında gerçekleşen toplantıda tüm geçiş kapılarının COVID-19 öncesi şartlarda operasyonel hale getirilmesi konusunda ön mutabakata varılmıştır. Muhatabımla önümüzdeki Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirecek açıklamayı, siyasi otoritelerin onayını takiben, sonuçlandırma kararı aldık.

HEDEF CUMA

Hedefimiz önümüzdeki Cuma günü Surlariçi esnafının uzun zamandır beklediği Lokmacı kapısı da dahil tüm geçiş kapılarını operasyonel hale getirilmesidir.

Çalışmalarımız sonucunda, COVID-19 öncesi şartlarda olduğu gibi gerek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gerekse üçüncü ülke vatandaşları geçiş kapılarını kullanabilecektir.

Bugün vardığımız ön mutabakat, Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatifle bizlere verdikleri talimat doğrultusunda Mart ayından beridir BM nezdinde yapıcı bir atmosferde yürütülen yoğun uğraşıların bir sonucudur. Çarşamba günü yapacağımız toplantıda, varılacak nihai mutabakat doğrultusunda BM tarafından yapılacak olan açıklamaya son şekli verilecektir. Bu yolla Cuma günü itibarıyla tüm geçiş kapılarının, yani 9 kapının birden operasyonel hale getirilmesi sağlanacaktır.”

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