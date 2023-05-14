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Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun

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Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun
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Anneler Günü bugün kutlanıyor.
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nde, birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de bugün anneler ziyaret edilip, duyulan sevgi ve saygı ifade edilecek. Hayatta olmayan anneler ise mezarları ziyaret edilerek hatırlanacak.
Anneler Günü’nün kökeni Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. Bugünkü anlamıyla ilk Anneler Günü töreni, 1908 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde düzenlendi. Anna Jarvis isimli bir kadın, 1908 yılında, vefat eden annesi onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi ve ardından mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü ilan edilmesi için bir kampanya başlattı.
1914 yılında ABD Başkanı Woodraw Wilson'ın yayınladığı kararnameyle mayıs ayının ikinci pazarı ABD'de Anneler Günü ve resmi tatil ilan edildi. Daha sonra dünyadaki birçok ülke bu tarihi Anneler Günü olarak kutlamaya başladı.
Türkiye’de ise Anneler Günü’nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasına 1955 yılında başlandı.
Anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü için İngiltere gibi bazı ülkelerde ise belirlenen başka tarihler bulunuyor.
 
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