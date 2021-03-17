Tüm Afrika ülkelerinden geleceklere kısıtlama uygulanacak

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ülkelerden KKTC’ye hava yolu ile gelecek yolculara konan kısıtlamalar genişletildi.
Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile birlikte tüm Afrika ülkeleri de koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.
Buna göre son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuruyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adaları, Cauta, Fransız Güney ve Antartik Adaları, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adaları, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha’da bulunan kişiler; KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC’de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC’de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC’de geçirmiş olmaları halinde, KKTC’ye girişte gerekli belgeleri ibraz etmeleri 14 gün karantina şartı ile KKTC’ye girmelerine izin verilecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu değişikliği içeren NOTAM'ı (Havacılara Bildiri) ilerleyen saatlerde yayımlayacak.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan NOTAMlara http://bub.gov.ct.tr/ANA-SAYFA bağlantısından ulaşılabilir.
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