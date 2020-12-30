TÜK’te sular durulmuyor

TÜK çalışanları, maaşlarının ödenmediği ve yatırımlarının yapılmadığı gerekçesiyle iş bıraktı, grev yaptı. Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün borçlarından dolayı faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma geldiğini vurguladı



Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının maaş, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle dün tam gün grev yaptı.

Saat 11.00’de grev başlatan KAMU-İŞ üyesi TÜK çalışanları, Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylem öğleden sonra devam ettiği sırada, Kamu-İş, TÜK’te başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu’nun olum atması üzerine kaldırdığını açıkladı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu “Toprak Ürünleri Kurumu’nda başlattığımız grevi, Bakanlar Kurulu tarafından atılan olumlu adımlar neticesinde kaldırmış bulunuyoruz. Bakanlar Kurulu’da alınan kararla maaşların ödeneceği ve TÜK’ün sağlıklı bir yapıya ulaşması için gerekenin yapılacağı yönünde bize güvence veridi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan grev kaldırılmadan önce Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık’a gelişinde eylemcilerle karşılaşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’ndan katkı gelmemesi halinde TÜK çalışanlarının maaşlarının ödenemeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, TÜK’ün borçlarından dolayı “faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma geldiğini”, ancak kurumun ayakta durabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, TÜK’ün çalışanları ödeyememesi yanında, ne parası ne de ambarında arpanın bulunduğunu, alacaklarını alamayan bir kurum haline geldiğini anlattı.

TÜK’ün borçlanma limitinin 11 milyon TL olduğunu, daha sonra bunun 45, son olarak da 65 milyona çıkartıldığını; bugün borçlanma limitinin tümünün kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, kurumun borçları için ayda “1 milyon TL faiz” ödemesi gereken bir durumda bulunduğunu söyledi. Çalışanların 13’üncü maaşlarının ve bugün ödenmesi gereken maaşlarının ödenmemesiyle ilgili olarak da Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’ndan para aktarılmayacaksa bugün de maaşların ödenemeyeceğini ifade etti.

