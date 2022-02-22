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Tükettikten Sonra Rahatlamanıza Yardımcı Olacak 7 Süper Besin

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Stresli misiniz? Bağırsaklarınıza iyi gelecek besinlerle stresinizi azaltın!

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Tükettikten Sonra Rahatlamanıza Yardımcı Olacak 7 Süper Besin

 

Günümüzde stres hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu durumu kabullenmek yerine stresten uzaklaşmak birçok hastalıkla da baş etmenize yardımcı olabilir. Sık sık stresli hissediyorsanız ve rahatlamak sizin için zorsa rafine şekeri ve kafeini hayatınızdan çıkararak iyi bir uykuya ilk adımı atabilirsiniz. Rafine şeker ve kafein stres seviyenizi olumsuz olarak etkilediği gibi birçok yiyecek de rahatlamanızı sağlayabilir. Bu yiyeceklerin sinir sistemine olan desteği ve strese karşı direnç sunması yedikten hemen sonra bile iyi hissetmenizi sağlıyor. İşte alışveriş listenize eklemeniz gereken 7 süper yiyecek!

1. Kefir

stres

Yoğurt ve süt arasında bir tadı olan fermente kefir hem stresi azaltıyor hem de bağırsak sistemine inanılmaz fayda sağlıyor. Kefiri evinizde kendiniz yapmak isterseniz bitkisel sütleri de kullanabilirsiniz. Bağırsak sistemini sağlıklı tutmanız uzun vadede stresten uzaklaşmanıza yardımcı olacak!

 2. Somon

stres

Somon gibi yağlı balıklar, sinir sistemine iyi gelen omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin. Yapılan araştırmalar, bu besinin anksiyete semptomlarını hafiflettiğini gösteriyor. Somonu farklı pişirme teknikleriyle hazırlayarak kendinize lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

3. Salatalık

stres

Salatalık, merkezi sinir sistemimizi desteklemeye yardımcı olan B vitaminleri içerir. Yapılan araştırmalar bunun stresi azaltabileceğini gösteriyor. Bu nedenle fazla stresli hissettiğiniz dönemlerde beslenme listenize salatalık ekleyebilirsiniz.

 4. Limon

Son zamanlarda yapılan birkaç araştırma C vitamini ve ruh hali arasında bağlantıları ortaya koydu. Bu araştırmalar, C vitamininin stresi azalttığını gösteriyor. Limon, lime, portakal ve greyfurt gibi turunçgilleri beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Bunları içeren tarifler öğrenerek de lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz.

5. Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, kaygı üzerinde olumlu etkileri olan iyi bir magnezyum kaynağı. Kabak çekirdeklerini atıştırmalık olarak dilerseniz tuzlu dilerseniz de kızartarak hazırlayabilirsiniz.

 6. Bitter çikolata

Çikolata sizin de keyfinizi yerine getirebilir. 48 katılımcıyla yapılan küçük bir çalışma, bitter çikolatanın bağırsaklara iyi gelerek ruh halini iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Sütlü çikolata ise bitter çikolata ile aynı etkiye sahip değil bu nedenle özellikle bitter tüketmeye özen gösterebilirsiniz.

7. Soğan

Dengeli bir bağırsak sistemi ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Soğanlar, sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemeye yardımcı olan iyi bir prebiyotik lif kaynağı. Diğer prebiyotik lif kaynakları arasında pırasa, muz, sarımsak ve kuşkonmaz yer alıyor.

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