Tüketiciler Derneği, LTB'yi protesto etti

Tüketiciler Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, yıllık olarak alınması gereken “Belediye Hizmet Resmini” her ay tahsil ettiğini ifade ederek, bunu protesto etti.

Dernek başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın “Belediye Hizmet Resmi” alınmasını “yıllık” olarak öngördüğünü, ancak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her ay tahsil etmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Dernek olarak bunun iptal edilmesini istediklerini ifade eden Işık, bu konuda Omubsman ve İçişleri Bakanlığına itiraz yazıları yazıldığını kaydetti.

LTB’nin bu ödemelerin her ay yapılması için tüketicileri zorlayamayacağına da vurgu yapan Işık, tüketicilere “Belediye Hizmet Resmi” ödemelerini bir kez dışında yapmamaları için çağrı yaptı.