“Tüketici ve Ürün Güvenliği Sempozyumu” düzenleniyor

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketicilerin haklarının korunması çalışmaları kapsamında “Tüketici ve Ürün Güvenliği Sempozyumu” düzenleyecek.



Sempozyum, çarşamba günü AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi ve Tüketiciler Derneği iş birliğinde Concorde Tower Otel’de 15.00 – 18.30 saatleri arası yer alacak.



Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, piyasada ürünlerin kaliteli ve güvenli olmasının 2014 yılında Derneğin çıkarılmasını sağladığı “Ürün Güvenliği Yasası” ile güvenceye alınmış olduğunu belirterek, on yıl sonra ilk kez 7 Şubat Çarşamba günü AB Birimi ile iş birliği içerisinde yapılacak sempozyumda yasanın uygulanmasının ele alınacağını aktardı.







Ürün güvenliği önemi hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi ve yasanın etkin olarak uygulanabilmesi adına düzenlenecek sempozyumda ayrıca, piyasa gözetiminin tüketiciler üzerindeki etkisi, piyasa gözetiminin Yeşil Hat ticaretine etkileri konuları da ele alınacak.

