banner913
banner932
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
6 0
BMW kül oldu
BMW kül oldu
30 0
 
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
30 0
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
42 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
45 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
513 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
43 0
banner1032

Tüketici Dernekleri: “Yasal olmayan plaj ücretlerini iade ettireceğiz”

banner1020

banner974
Tüketici Dernekleri: “Yasal olmayan plaj ücretlerini iade ettireceğiz”
banner971
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), yurttaşların, yaz mevsimi boyunca ödeyecekleri “yasal olmayan” plaj hizmet ücretlerinin fiş, makbuz ve ödeme belgelerini teslim ve talep edecek tüketicilere, toplam ödemeleri plaj işletmecilerinden talep edip, iade ettirileceğini bildirdi.
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ile Tüketici Bilnci Ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal’in yaptığı ortak açıklamada, Anayasanın 38. maddesi ve 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası”nın plajlara yurttaşların girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceği ve “Plaja Giriş Ücreti” alınamayacağını öngördüğü kaydedildi.
Anayasanın, yasanın yürütülmesini ve denetim görevini de İçişleri Bakanlığına verdiği ifade ed,len açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Buna rağmen bakanlık görevini yapmamakta ve yurttaşların plajlara girmeleri engellenmesine ve fahiş ücretleri bizzat plaj işletmecilerinin tespit etmesi ve haraca zorlamalarına seyirci kalmaktadır. Yurttaşları plajlara girmelerini engellemek Anayasal ve yasal haklara aykırı ve suç olduğunu Konfederasyonumuz İçişleri Bakanlığına bildirmekte ve görevini yapması için uyarmaktadır.
Yaz mevsimi boyunca ödeyecekleri Yasal Olmayan plaj hizmet ücretleri fiş, makbuz ve ödeme belgelerini teslim ve talep edecek tüketicilere toplam ödemeleri plaj işletmecilerinden talep edip iade ettirileceğini Konfederasyonumuz tüketicilere önemle duyurmaktadır.
Tüketiciler plajlarda yaşadıkları maddi mağduriyet olan yasa dışı ücretlerin bedelini  İçişleri Bakanı Dursun Oğuz “İyi İdare Yasası” kapsamında münferiden ayrı ayrı her tüketiciye  ödemek zorunda olduğunu  Konfederasyonumuz önemle vurgulamaktadır.
Konfederasyonumuz gerekli hukuksal işlemleri tüketicilerin müracaatları üzerine ‘Tüketicileri Koruma Yasası’ kapsamında ‘Ekonomi Enerji Bakanlığı’ bünyesinde bağımsız olarak oluşturulmuş bulunan “Tüketici Hakem Heyetinde” başlatacaktır.” 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.