TÜK’e üç milyon Dolar borç daha

Toprak Ürünleri Kurumu’nun kısa vadeli finansman ihtiyacı için iç borç alınmasına 2024’te de devam ediliyor.Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” geçtiğimiz ocak ayı içinde 2 kez iç borç aldığı saptandı. 9 Ocak’ta 1 milyon 012 bin dolar (30,1 milyon TL); 31 Ocak’ta da 2 milyon 021 bin dolar (61,2 milyon TL) borç alındı. 2023 yılı içinde TÜK için Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yöntemiyle” dolar cinsinden tam “14” kez, 2022’de de 8 kez iç borçlanmaya gidilirken, borçlanmaların mali boyutu 70 milyon 450 bin doları (1 milyar 505 milyon TL) buldu.TÜK’ten resmî açıklama yapılmasa da Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası aracılığıyla 2023 yılında TÜK için sağladığı 41 milyon 471 bin dolarlık borcun 34 milyon 389 bin dolarlık (ödeme tarihindeki dolar/TL kurundan 731 milyon TL) kısmının vadesi geldiği için ödendiği görülüyor. Merkez Bankası’nın DİBS stoku verilerine göre TÜK’ün Ocak 2024’te vadesi gelen 3 milyon 034 bin dolarlık (83,3 milyon TL) geri ödeme yaptığı hesaplandığında, kurumun vadesi gelmeyen net borç stokunun 7 milyon 081 bin dolar (yaklaşık 215 milyon TL) olduğu dikkati çekiyor.