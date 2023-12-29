Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, belediye sınırları içerisinde hizmet veren eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Tuğlu, Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu, Kumyalı Karpaz Meslek Lisesi, Çayırova İlkokulu, Konuklar İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.
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