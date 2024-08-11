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Tuğcu'dan, Kıb-Tek'le ilgili düşündüren paylaşım

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Tuğcu'dan, Kıb-Tek'le ilgili düşündüren paylaşım
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerine açıklık getirdi. Ahmet Tuğcu, enerji kapasitesini paylaştı.

El-Sen Başkanı Tuğcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eşit Egemende elektrikte dün saat 18:00'de son durum.

Pik=352MW

Kesinti=85 MW

Teknecik=toplam kapasite 360MW üretim 147MW

Aksa=toplam kapasite 175MW üretim 90MW

Güneyden alınan 30MW

YANİ İŞİN ÖZETİ RESİMDE ENERJİDEKİ "İSTİKRARA"SEBEP OLANLAR VAR"

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