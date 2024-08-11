Tuğcu'dan, Kıb-Tek'le ilgili düşündüren paylaşım

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerine açıklık getirdi. Ahmet Tuğcu, enerji kapasitesini paylaştı.
El-Sen Başkanı Tuğcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eşit Egemende elektrikte dün saat 18:00'de son durum.
Pik=352MW
Kesinti=85 MW
Teknecik=toplam kapasite 360MW üretim 147MW
Aksa=toplam kapasite 175MW üretim 90MW
Güneyden alınan 30MW
YANİ İŞİN ÖZETİ RESİMDE ENERJİDEKİ "İSTİKRARA"SEBEP OLANLAR VAR"