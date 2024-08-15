Tuğcu, Başbakan’ı darptan tutuklandı

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızaları gidermek için Aksa teknik ekibi ve yedek parçaların santrale girmesine izin vermeyen El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, bölgeye gelen Başbakan Ünal Üstel’i darptan tutuklandı.

Başbakan Ünal Üstel’in bölgeye gelmesi üzerine El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, başbakanın üzerine yürüyüp onu ittiğinden dolayı tutuklandı.