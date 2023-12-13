banner913
banner932
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
21 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
81 0
 
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
21 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
548 0
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
88 0
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
25 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
18 0
banner996
banner985

Tuğcu: “Arhun’un sözleri kabul edilemez”

banner989

El-Sen Başkan Vekili Ahmet Tuğcu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren temsilcisi olarak yer alan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un, işçi tarafının yüzde 50 artış talebiyle ilgili yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

banner974
Tuğcu: “Arhun’un sözleri kabul edilemez”
banner971
Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, sürekli artan hayat pahalılığı nedeniyle her geçen gün biraz daha zorlaşan yaşam koşullarının en çok etkilediği kesim olan özel sektör çalışanlarına karşı Arhun’un takındığı tutumu esefle kınadıklarını kaydetti.
Tuğçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bir yandan bu insanları saatlerce olumsuz koşullarda çalıştırıp emeklerini sömürüp, karşılığında hak ettikleri ücreti ödemeyi reddederek onları açlık sınırında yaşamaya mahkum edeceksiniz, bir yandan da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olanlara ‘gidin Avrupa’da çalışın’ diyerek, insanları ötekileştireceksiniz.
Sizin göreviniz işçilere yeni adresler işaret etmek değil, emekleri sayesinde para kazandığınız çalışanlarınıza daha iyi çalışma ve yaşam koşulları sağlamaktır. Sayın Arhun bu sözleri nedeniyle hem Kıbrıs Türk toplumundan hem de tüm özel sektör çalışanlarından özür dilemelidir.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.