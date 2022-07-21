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TUFAD’dan büyük başarı

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Kıbrıs Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD 35. Uluslararası İnegöl Festivaline damgasını vurdu

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TUFAD’dan büyük başarı
 
 
Bu yıl 35.’si düzenlenen Uluslararası İnegöl Festivali etkinlikleri çerçevesindeki 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında yurdumuzu başarıyla temsil eden TUFAD 10 ülke arasından birinciliğin ve 2,000 $’lık büyük ödülün sahibi oldu.
 
2001 yılında kurulmuş olan ve halk dansları alanında birçok başarılı işe imza atmış Kıbrıs Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD yüzyıllardır süre gelen tarihimizden bize miras bırakılan bu zengin kültürü en doğru şekilde eda etmeyi ve gelecek kuşaklara daha büyük bir miras bırakmayı kendisine ilke edindi.


 
Başkanlığını Arzu Turgay’ın, Eğitmenliğini ise Zeki Tuncelli’nin yaptığı dernek 25 yıllık tarihinde ilk kez bir yarışmaya katılarak çok başarılı bir performans sağladı. Böylece aylarca harcadıkları emeklerinin karşılığını aldıkları birincilikle taçlandırdı.
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