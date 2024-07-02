TUFAD, Yalova'da Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'na katılıyor

TUFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması'nın 25'incisi düzenlenecek Yalova'daki Festival, bugün başladı ve 7 Temmuz'a kadar sürecek. TUFAD festivale, 28 kişilik yönetici ve oyuncu kadrosuyla katılıyor.
TUFAD açıklamasında, festival için sponsorluk sağlayan Ali Akyön, Burhan Güleryüz, Kaan Motors, Arzum Seyehat, HMS Ltd ve Meriç Süt Ürünleri’ne teşekkür edildi.
Festivaldeki gösterilerinin ardından ardından ekip 8 Temmuz Pazartesi ülkeye dönecek.
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