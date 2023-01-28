T&T’ye soruşturma

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan sağlıkçı ve ambulans sorunu nedeniyle ‘geç müdahale’ sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki İskan Aruk’un vefatıyla ilgili açıklama yaptı.
Havalimanının işletmecisi, Taş Yapı firmasının sahibi Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu T&T’ye, olayda ihmal olup olmadığının sorgulanabilmesi açısından soruşturma açıldığını belirten Arıklı, “Soruşturmanın neticesine göre açıklama yapmak çok daha doğru olacak” diye konuştu.
Arıklı, T&T’nin havalimanında ambulans bulundurmak zorunda olduğunu vurgulayarak, “Soruşturma sonrasında gereken ceza uygulanacak” ifadelerini kullandı.
Havayolu şirketlerinin tescil başvurularıyla ilgili de konuşan Arıklı, üç tane yeni havayolu şirketinin KKTC’ye tescil başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 aydır Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunları değerlendiriyor” dedi.
Rekabet ortamı oluşturulmazsa bilet fiyatlarının düşmesinin beklenemeyeceğini dile getiren Arıklı, “Ne kadar çok talebi karşılayan arz olursa o kadar bilet fiyatları aşağıya düşer” ifadelerini kullandı.
Arıklı, mevcut bilet fiyatlarıyla KKTC’de turizmin ve yükseköğrenimin geliştirilemeyeceğine vurgu yaparak, “Bu konuda canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.
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