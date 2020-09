T&T şirketi alacaklarını tahsil edemiyor

Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketi, birçok şirketten alacaklarını tahsil edemiyor. Beş yıl önceden başlayan ve tahsil edilemeyen alacaklar her yıl katlanarak büyüdü ve milyonlarca Euro’luk rakamlara ulaştı





KKTC’nin tek havalimanı olan Ercan Havalimanı’nı 24 yıllığına işletmesini alan T&T şirketi, birçok büyük firmaya verdiği hizmetin karşılığını alamadığı için kendisine ödenmesi gereken milyonlarca Euro’lara varan paraları tahsil edemiyor.

T&T şirketinin devlete olan taahhütlerini yerine getirebilmesi için kendisine sözleşme ile tahsis edilen gelirleri de tahsil etmesi gerektiği, ancak bu konuda büyük sıkıntı yaşadığı elde edilen bilgiler arasında.

Yükümlü olduğu vergileri devlete zamanında ödeyen T&T şirketi, alacaklılar listeleri arasında büyük ve tanınmış firmaların olduğu öğrenildi.

Tahsil edilemeyen miktarın her yıl artması ile birlikte bugüne kadar sessiz kalan T&T şirketinin bugünden sonra suskunluğunu bozma aşamasında olduğu söyleniyor.



MİLYONLARCA EURO ALACAK VAR

T&T şirketinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek adına bazı büyük firmalar ve işletmelerden tahsil edemediği milyonlarca Euro paraya rağmen ciro payını ve vergisini devlete peşin ödediği de yer alıyor.

Ödemeleri tahsil edilemeyen firmalar arasında KKTC’de ve merkezleri Türkiye’de yer alan büyük işletmelerin de bulunduğu ve bu alacakların oldukça kabarık olduğu öğrenilirken, yıllarca bu rakamların tahsil edilmediği gelen bilgiler arasında.

Ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmayan işletmelere defalarca yazılar gönderilmesine rağmen bugüne kadarki alacakların tahsil edilemediği de ifade ediliyor.

Firma ve şirketlerin ödeme yapmaması durumunda ileriki tarihlerde bunların tahsil edilmesi gereken miktarlar ile birlikte deşifre edilmesi bile düşünüldüğü öğrenildi.



2015’TEN BİRİKEN ALACAKLAR BULUNUYOR

T&T şirketi, Ercan Havalimanı İşletmesini devraldığı 9 Ocak 2013 tarihinden sonra 2015 yılından 2020’ye kadar birçok şirketten alacaklarını tahsil edemiyor.

Beş yıl önceden başlayan ve tahsil edilemeyen alacaklar her yıl katlanarak büyümüş ve milyonlarca Euro’luk rakamlara ulaşmış durumda. Şirket yetkililerinin bu alacak yükünü azaltmaya çalışsa da şirketlerin buna bir türlü yanaşmadığı öğrenildi.



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Toplanamayan milyonlarca Euro’luk alacak için Avukatlara hukuki sürecin başlatılması için talimat verildiği ve davaların peş peşe açılacağı edinilen bilgiler arasında.

Bilindiği üzere, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd. 9 Ocak 2013 tarihinden beri Ercan Havalimanı’nı İdare ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri çerçevesinde işletmekte, bunun karşılığı olarak da Yeni Terminal Binası ve mütemmimlerini inşa etmekte, ayrıca Devlete tahakkuk ettiği gelirin %47,8’ini ciro payı olarak vermektedir.