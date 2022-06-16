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TSK ve GKK iş birliği pekiştirildi

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası başarıyla icra edildi

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TSK ve GKK iş birliği pekiştirildi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası icra edildi.
Tatbikat, KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde iki senaryoda gerçekleştirildi.
Tatbikatın ilk senaryosunda, KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde, içerisinde  çok sayıda düzensiz  göçmen bulunan kuru yük gemisi ile  ticari gemi çarpıştı.
Çarpışan gemilerin yardım çağrısı üzerine Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye 2 sahil güvenlik korveti 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma uçağı ve 3 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Deniz üzerinde ve lastik bot içerisinde bulunan kazazedeler tespit edilerek, yüzer sedye metoduyla kurtarılarak Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi’ne intikal edildi.
Sahil Güvenlik uçağı tarafından atılan SAR kitinde ve şişme lastik botta bulunan kazazedeler Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi  hızlı kurtarma botları  ile kurtarılarak Sahil Güvenlik  Arama Kurtarma Gemisi’ne intikal ettirildiler.
Paraşütle atlayan AKİP timi tarafından denizden   bir kazazede kurtarılırken, düzensiz göçmenleri taşıyan kuru yük gemisinin geçişi engellendi. Kuru yük gemisi mürettebatının gemiyi teslim etmemek için yangın çıkarması üzerine, yangına müdahale edilip mürettebat ve düzensiz göçmenler gemiden tahliye edildi.
İkinci senaryo kapsamında ise, bir ticari gemi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarılarak ambulans helikopterle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Akaryakıtın denize yayılmasını önleme amacıyla  denize  bariyer döşendi.
Tatbikat öncesi, TCSG Yaşam isimli korvette emniyet brifingi verildi.
Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile, 9 ülkeden gözlemciler, Gönyeli ailesi, Türkiye ve KKTC’den basın mensupları takip etti.
Tatbikatta tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan gemi ve sahil güvenlik botları da kullanıldı.
Tatbikatın önceki gün ve dünkü fiili kısmına, Türkiye Cumhuriyeti’nden, 1 firkateyn, 2 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 5 helikopter, 2 uçak, 1 insansız hava aracı, 1 sahil güvenlik özel harekat timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arana kurtarma timi KKTC’den de 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 kıyı emniyet botu, 1 römorkör ve 1 arama kurtarma birliği iştirak etti.
Tatbikatın tamamlanmasının ardından basın açıklaması yapan TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, TC ve KKTC askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla  icra edilen tatbikatın  başarıyla tamamlandığını kaydetti.
Kendir, 13-17 Haziran tarihleri arasında, Doğu Akdeniz’de KKTC hava sahası karasuları ve ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası tatbikat ile,  denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını  tespit etmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının  eğitim seviyesi ile karşılıklı koordinasyon ve  iş birliğini  geliştirmenin amaçlandığını kaydetti.
“Tatbikat, planlanan hedeflere üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı ile tamamlanmıştır” diyen Kendir, arama kurtarma teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonunun daha önceki yıllarda olduğu gibi pekiştirilerek, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denendiğini ifade etti. Kendir, “Bu tatbikat ile arama kurtarma  sorumluluk sahamız dahilinde  her türlü deniz ve  hava şartlarında 24 saat süre ile arama kurtarma  faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde  başarı le icra edilebileceği ulusal ve  uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir” dedi.
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