“TSK, düşmanların korkulu rüyasıdır”

Komando Alayı Piyade Teğmen Berkay Sarıkaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin azimli ve kararlı bir şekilde halkının güvencesi, düşmanların korkulu rüyası olduğunu vurguladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Komando Alayı Piyade Teğmen Berkay Sarıkaya, Büyük Zaferin 101. yıl dönümünü gururla kutladıklarını vurguladı.

Büyük zaferin tarihçesine değinen Sarıkaya, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının bağımsızlık meşalesini yakarak, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasıyla aydınlığa giden yolu açtıklarını anlattı.

Sarıkaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin büyük zaferde ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde atıldığını belirterek, “Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin kadın çocuk, yaşlı, demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır” dedi.

Türk tarihine altın harflerle yapılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olduğunu ve bu sonuçların günümüze kadar yansıdığına işaret eden Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Bu zaferle Türk ulusunun son nefesine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askerleriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kez daha ispatlanmıştır.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin azimli ve kararlı bir şekilde halkının güvencesi, düşmanların korkulu rüyası olduğunu söyleyen Sarıkaya, milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne rehber olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sarıkaya, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

