“TSK, barışın teminatı olmaya devam ediyor”

TC Büyükelçisi Başçeri vurguladı: “Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi ülkemizde ve dünyada barışın teminatı olmaya devam etmektedir”

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz ’un 100. yıldönümünde KKTC’de de törenlerle kutlandı. Lefkoşa'da ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalamasıyla sona erdi.Anıt Özel Defteri’ni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk imzaladı.Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:"Aziz Atatürk,Türk ulusunun en büyük zaferlerinden olup, Anadolu’yu yabancı işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.Başkomutanlığınızda, Mehmetçiğin sergilediği kahramanlık ve cesaretle 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, İstiklal Savaşı’nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlamış Anadolu’daki işgali sona erdirmiştir.Bu büyük zafer, Türk ulusunun esareti hiçbir hal ve koşulda kabul etmeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir.Büyük taarruz tüm mazlum ulusların kurtuluş mücadelelerine ışık olurken, Kıbrıs Türk halkı da bu zaferden aldığı ilham ve güçle ulusal mücadelesini sürdürmüş, yıllar süren onurlu direnişin sonucunda kendi devletini ve vatanını yaratarak, özgür, onurlu ve egemen bir halk olarak yaşamayı başarmıştırKıbrıs Türk halkı, 'en büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam etmektedir. Kıbrıs Türkü her koşulda devletini ve egemenliğine sahip çıkacaktır. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğilirken, vatan, bağımsızlık ve özgürlük uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları da şöyle:“Ulu Önder Atatürk,Şanlı tarihimize altın harflerle işlenen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümünde, Zafer Bayramı’nda manevi huzurunuzda bulunuyoruz.Başkomutanlığınızda icra edilen taktik ve stratejik dehanın timsali olan Büyük Taarruz, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun tarihte eşine az rastlanır mücadelesinin en önemli aşamasını teşkil etmiştir. Cesur ve fedakar milletimiz, bu zaferle, varlığına, bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit ve saldırıyı, koşullar ne olursa olsun hezimete uğratacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.Nice fedakarlıklarla kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından, ülkemizin ve milletimizin geleceğini şekillendiren dönüm noktalarında biri olmuş, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir geleceğe taşıma hedefine ışık tutmuştur. 100 yıl önce zafere ilham veren ruh inanç ve irade bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Dünyada istikrarsızlığın savaşların ve insani krizlerin arttığı bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi ülkemizde ve dünyada barışın teminatı olmaya devam etmektedir.Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”