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Trafikte alkol denetimleri artırıldı

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Trafikte alkol denetimleri artırıldı
Trafik kazalarının oluşumda önemli etkenler arasında yer alan alkollü araç kullanmanın önüne geçmek adına alkol denetimlerine yoğunlaşıldı. Bu maksatla ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu, alkollü araç kullandığı tespit edilen toplam 9 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Alkollü araç kullanma ve diğer trafik suçlarından dolayı ise toplam 15 araç trafikten men edildi.
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