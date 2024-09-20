Trafik Komisyonu'ndan önemli kararlar

Taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılmasına karar verildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplanan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılması dahil bir dizi karar aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplandı.

Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ yolu) yolunun durumunun görüşülmesi ve yeni araç plaklarının tartışılması gündemiyle yapılan toplantıda, bir dizi karar üretildi.



Öğrenci taşımacılığındaki araçlara yaş sınırı



Toplantıda, taksilerde ve toplu taşıma araçlarında yeni nesil akıllı taksimetre kullanılmasının yanı sıra, öğrenci taşımacılığında otobüslere yaş sınırı konulması ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişarelerin yapılması kararı alındı.



-Dağ yolu 8 metreye çıkarılacak



Toplantıda ayrıca, Değirmenlik-Çatalköy yolunun, mevcut yolun 8 metreye çıkartılarak düzenlenip yapılması için acilen çalışmaların başlatılması ve yolda seyreden ağır yük vasıtalarna sağ şeridi kullanmama, dolayısıyla araç geçmenin yasaklanması da kararlaştırıldı.

Diğer yandan, toplu taşımacılık ile ilgili Ulaşım Master Planı hazırlanması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi için 26 Eylül Perşembe günü tekrar toplantı yapılmasına karar verildi.

