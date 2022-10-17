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Trafik ışığında kalp tebessüm yarattı

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Trafik ışığında kalp tebessüm yarattı
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu Işıkları'nı bu sabah kullanan vatandaşlar garip bir olayla karşılaştı.
Trafik ışığının üzerinde kalp şeklini gören vatandaşlar olayın fotoğrafını çekerek Haber Kıbrıs'a ulaştırdı. Haber Kıbrıs'ın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yaptığı soruşturma sonucu kimliği belirsiz kişilerin kırmızı ışığa kalp şeklinde naylon yapıştırdığı öğrenildi. Görevlilerin kısa sürede naylonu çıkardığı kaydedilirken kalp şeklindeki kırmızı ışık tebessüm yarattı. Bilindiği üzere bir çok Avrupa ülkesinde trafik ışıklarına çeşitli simgeler konularak bazı konularda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.
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