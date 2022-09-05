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"Trafik güvenliği nerede?"

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"Trafik güvenliği nerede?"
 
 
Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde;
"Fotoğrafta görülen yer, Girne Lefkoşa istikametinde gidilirken alt geçitli çembere girmezden 5-10 metre gerisidir. Haftalardır bu bariyerler çökmüş durumdadır. Belli ki biri çarpmış, ezmiş, kırmış. Ezene kırana parası ödettirildi mi bilmiyorum ama bariyer, bu hâliyle her an bir kaza bir bela yaratma potansiyeline sahip tamiri bekliyor.
Çirkin görünümü bir tarafa bırakalım, o noktada trafik güvenliği minimumdur. Yıkılmış bariyer bir aracı tutma yetisine sahip değildir. O değil hemen arkası 3 metre derindedir. Bir araç oraya çarparsa kesin seker ve aşağıya uçar. İşin acı tarafı o an aşağıdan geçen bir başka araç veya kişi bulunursa, hiç günahı yokken dünya değiştirir.
Bu yolu günde en az bir defa Cumhurbaşkanımız ve Girne’den Lefkoşa’ya giden Başbakanımızla bazı Bakanlarımız kullanmaktadırlar. Belki farkında değiller ama herkes kadar onlarda risk altındadır.
Kış geliyor. Yağışlarda başlayacak. Yol kaygan olabilir. Daha önce uyardım. Ses gelmedi bir de buradan yazayım dedin.
Belki her gün bu yoldan geçip de tehlikeyi fark etmeyen yetkililere biri fısıldar da bir an önce gerekli tamirat yapılır.
 
 
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