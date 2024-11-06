Trafik güvenliği için önemli proje

Gazimağusa’da Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokak'ı birbirine bağlayan kavşakta yıllardır trafik güvenliğini tehdit eden sorun için şerit genişletme ve trafik ışığı uygulaması yapıldı

Gazimağusa Belediyesi'nin “Eşref Bitlis Caddesi Serbest Liman Şerit Genişletme ve Sinyalizasyon Yapımı İçin Yol ve Onarım İşleri Projesi” tamamlandı.

Proje kapsamında gerekli tüm yol çalışmaları ve düzenlemelerin yapıldığı, trafik sinyalizasyonlarının da faaliyete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, projeyle Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokak'ı birbirine bağlayan kavşakta yıllardır trafik güvenliğini tehdit eden sorunun en alt düzeye indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yaptığı açıklamada şehirdeki trafiği rahatlatmak adına Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

“Ülkemizdeki ithalat ve ihracatın en büyük giriş kapısı olan Gazimağusa Limanı'nın ana girişine dökülen asfalt, yeni monte ettiğimiz trafik ışıkları ve yol düzenlemeleri ile birlikte liman sinyalizasyon düzenlemesini tamamladık.” diyen Uluçay, özellikle büyük araçların yola çıkışında yaşanan trafik sıkışıklığının ve o bölgede yaşanan trafik kazalarının yeni trafik ışıkları ve yapılan yol düzenlemeleriyle birlikte en aza indirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.