banner875
banner885
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
11 0
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
15 0
 
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
8 0
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
257 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
216 0
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
15 0
banner878
banner887

Trafik, Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırıldı

banner898

banner825
Trafik, Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırıldı
banner892
Trafik kazalarını önleme, yol güvenliğini artırmayla ilgili düzenlemeler ve tedbirler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı’nda ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, son dönemde artan trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak hedefiyle yapılabilecek düzenlemeler ve alınabilecek farklı tedbirler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı Kasım Kuni, Trafik Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Hasan Güvensoy, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk,  Polis Genel Müdürlüğü Trafik Amiri Serdar Karpuzcu ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort yer aldı.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.