Trafik Cezaları Katlandı

Asgari ücretin brüt 27 bin 587 TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları da yükseldi

Asgari ücretin brüt 27 bin 587 TL olarak yürürlüğe girmesiyle Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı.

“Davasız Halledilebilecek Trafik Suçları Ve Sürücülere Uygulanacak Sabit Para Cezası Ve Ceza Puanı” listesine göre; işlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki ve idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) suçunun cezası 27 bin 587 TL’ye çıktı.

Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek, sürüş ehliyeti sınıfında başka araç kullanmak, makul bir sebebi olmadan gerekli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi ve ya nefes örneği vermeyi reddetmek, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, mal sahibinden izinsiz araç kullanmak gibi suçların cezası da 27 bin 587 TL’ye yükseldi.

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU

Suçun Tarifi, Asgari Ücret Yüzdeliği, Para Cezası, Ceza Puanı

* Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* 5 Hız sınırını 20 km ile 40 km. arasında aşmak. % 15 4,138TL 5 kuruş + 25 puan

* Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 5,517 TL 40 kuruş + 25 puan

* Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 13,793 TL 50 kuruş + 100 puan

* Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi. % 15 4,138TL 5 kuruş + 20 puan

* Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 4,138TL 5 kuruş + 10 puan

* Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. % 5 % 5 1,379 TL 35 kuruş –

* Kayıtsız araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 20 puan

* Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Muayenesiz araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Plakasız araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 1,931 TL 9 kuruş + 10 puan

* KKTC’den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş –

* Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 6,896 TL 75 Kuruş + 25 Puan

* Eksozdan duman ve zehirli gaz çıkartmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 25 puan

* Yeterli çamurluk veya başka koruma vasıtası bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Otobüslerde perde bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 20 puan

* Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Herhangi bir yol ile ilgili olarak kullanılmakta olan bir kaldırım üzerinde Motorlu araç sürmek, durdurmak veya park etmek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 15 puan

* Motoru 50 cc’den küçük bir motosiklette 12 yaşından büyük yolcu taşımak. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Herhangi bir yolda, motosiklet, motorlu traktör sınıfında kaydedilen ATV adıyla anılan dört veya daha fazla tekerlekli motosiklet, yan arabası olsun veya olmasın motobisiklet, motorlu üç tekerlekli araç süren ile böyle bir araçta yolcu olarak bulunan şahısların koruyucu kask (başlık) giymemesi % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 30 puan

* Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirmemesi. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Yolcunun ellerini veya vücudunun bir kısmını aracın penceresi veya kapısından dışarıya çıkartması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş

*Makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 13,793 TL 50 Kuruş + 100 puan

* Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 6,896 TL 75 kuruş + 20 puan

* Belediye meclisince tespit edilen park yerleri dışında şahıslarca özel işaretler konarak park yerleri tespit edilemez. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Trafik akışı içinde bulunan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili bulundurmalıdır. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisikletlerin ön ve arka tekerleklerinde durmasını sağlayacak fren sistemi bulundurmalıdır. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet süren herkes bisiklete oturarak ve dümeni iki eliyle tutarak bisiklet sürmelidir. % 5 1,379 TL 35 kuruş

*Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet kullanan bir şahsın arkada oturması şartı ile bisikletine en çok bir kişiden fazla kişi bindirmesi. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Sürücülerin sürüş esnasında; cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 15 puan

* Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 15 puan

* Hitam bulmuş sürüş ehliyeti ile araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 5,517 TL 40 kuruş + 30 puan

* Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 6.896 TL 75 kuruş + 50 puan

* Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 13.793 TL 50 Kuruş + 20 puan

* Takside Taksimetre bulundurmama. % 35 9.655 TL 45 Kuruş + 20 puan

* Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada çalıştırmamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

*Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde alkol alarak herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi . % 100 27,587 TL + 100 puan

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 6.896 TL 75 kuruş + 50 puan

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 27,587 TL + 100 puan

