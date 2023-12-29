Trafiğe masum bir can daha!

Lefkoşa'da alkollü, ehliyetsiz ve aşırı süratli 25 yaşındaki Hüseyin Bal’ın aracıyla çarptığı bisikletli 25 yaşındaki Gabriel Shimata Kasongo hayatını kaybetti

Lefkoşa'da önceki gece yarısı civarında alkollü ve sürüş ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücünün aracıyla çarptığı bisiklet sürücüsü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi 25 yaşındaki Gabriel Shimata Kasongo, hayatını kaybetti.

Kaza 23.45'te Osman Örek Caddesi'nde meydana geldi.

MP 468 plakalı salon aracıyla süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şeritte sürüş ehliyetsiz ve 98 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru kullanan 25 yaşındaki Hüseyin Bal, Citröen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şeritte bisikletiyle aynı yöne doğru seyreden Gabriel Shimata Kasongo'ya çarptı.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Kasongo, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Hüseyin Bal tutuklandı.

