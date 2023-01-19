Trafiğe genç bir can daha

İskele - Gazimağusa anayolunda yoldan çıkıp reklam tabelasına çarpan 26 yaşındaki Tahsin Tilki hayatını kaybetti

Trafik bir can daha aldı. İskele - Gazimağusa anayolunda 00.30’da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Tahsin Tilki hayatını kaybetti.

Tahsin Tilki, yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Tilki, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde dün yaşamını yitirdi.



