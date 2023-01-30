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Trafiğe bir can daha

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Kumyalı’da meydana gelen trafik kazasında 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca hayatını kaybetti

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Trafiğe bir can daha
Kumyalı’da meydana gelen trafik kazasında köprü çukuruna düşerek takla atan araçtaki yolcu 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca hayatını kaybederken sürücü Nazmi Ağcakoca da yaralandı.
Kaza dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
Gazimağusa - Karpaz ana yolunun 45.-46. Kilometreleri arasında, Kumyalı köyü birinci yol kavşağı yakınlarında, 62 yaşındaki Nazmi Ağcakoca yönetimindeki ZRC 801 plakalı salon araç Karpaz istikametine giderken sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yolun sağından yoldan çıktı.
Araç, 5 metre yükseklikten köprü çukuruna düşerek takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Gelincik'te sakin 84 yaşındaki Fadime Ağcakoca olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Nazmi Ağcakoca ise tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
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