Trafiğe bir can daha

İskele Karpaz Anayolu üzerinde Büyükkonuk Kavşağında bu akşam meydana gelen trafik kazasında Zühre Arkan hayatını kaybetti, dört kişi kişi de yaralandı.

Kaza saat 21:00 sıralarında, Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu üzerinde meydana geldi.



Büyükkonuk'ta sakin 39 yaşındaki Zühre Arkan, yönetimindeki MV 163 plakalı araç ile, Kaplıca istikametinden Büyükkonuk istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Büyükkonuk'ta sakin 42 yaşındaki Bayram Gözütok yönetimindeki PF 989 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu MV 163 plakalı araç sürücüsü Zühre Arkan olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan PF 989 plakalı araç sürücüsü Bayram Gözütok ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Meryem Gözütok, 16 yaşındaki Sıla Gözütok ve 10 yaşındaki Semih Gözütok kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.