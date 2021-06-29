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Trafiğe bir can daha

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Girne – Tatlısu anayolunda iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 30 yaşındaki Bertan Yeler yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

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Trafiğe bir can daha
Girne – Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Bertan Yeler hayatını kaybetti.
Kaza dün sabaha yakın saat 01.20 sıralarında, Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında meydana geldi.
30 yaşındaki Bertan Yeler, yönetimindeki NM 661 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrederken, sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada 145 mg alkollü içki tesiri altında karşı istikametten gelmekte olan 51 yaşındaki Birol Kaki yönetimindeki NV 007 plakalı salon araçla çarpıştı.
Kaza sonucu NM 661 plakalı araç sürücüsü Bertan Yeler, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yine kazada NV 007 plakalı araç sürücüsü Birol Kaki ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Jacquline Amanda Duba yaralanarak, kaldırılmış oldukları Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Jacquline Amanda Duba Girne Dr.Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırken, Birol Kaki Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.  
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