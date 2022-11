Trafiğe 325 günde 19 can

Ne yitip giden canlar ne yapılan uyarılar ne de sıklıkla yapılan denetimler trafik kazalarına engel olamıyor. 1 Ocak-21 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan dönemde 19 kişi yollarda feci şekilde can verdi





Alt yapı eksikliği ve sürücülerin hatalı sürüşleri nedeniyle ülkede can kayıpları devam ediyor…

Ne yitip giden canlar ne yapılan uyarılar ne de sıklıkla yapılan denetimler trafik terörüne “Dur” diyemiyor, trafikte can kayıpları son bulmuyor. Hemen her gün yaşanan çarpışmalarda maddi hasarların yanında yitip giden canların önüne ne yazık bir türlü geçilmiyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, KKTC’de meydana gelen ölümlü trafik çarpışmalarının büyük çoğunluğu “aşırı sürat” ve “dikkatsizlik” sonucu yaşanıyor.

Ancak uzmanlara göre KKTC’de birçok çarpışmanın ana sebebi yeterli yol güvenliğinin olmaması.

01 Ocak-21 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan dönemde 19 kişi yollarda feci şekilde can verdi.

14’ü erkek, 5’i kadın olan can kayıplarında yaş oranları dikkati çeken can yakan başka bir ayrıntı.

YOLLAR GÜVENSİZ…

Araç sayısının son yıllarda katlanarak artması, toplu taşımacılığın neredeyse olmadığı KKTC’de yol güvenliği her geçen gün daha da yok oluyor. Ülkenin birçok bölgesinde anayollarda halen daha beton bariyer yok. Yollar köstebek yuvası gibi, kasisler ya fark edilecek nitelikte değil ya da standardın da üzerinde yükseklikte. Ülkede bazı bölgelerde anayolda dahi aydınlatma lambası bulunmuyor.

EN ÇOK KAYIP HAZİRAN AYINDA…

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılının Ocak-21 Kasım tarihlerini kapsayan dönemde yaş aralığı 54 ile 21 arasında değişen 19 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölüm haziran ayında kayıtlara geçerken, hayatlarını kaybedenlerin 4’ü erkek, 2’si kadındı.

325 GÜNDE TRAFİKTEKİ CAN KAYIPLARIMIZ…

• 21 Ocak: Umair AHMAD (E-21)

• 12 Şubat: Ali Diyapoğlu (E-24)

• 2 Nisan: Serkan BULAK (E-49)

• Zühre ARKAN (K-39)

• 1 Mayıs: Meryem GÖZÜTOK (K-38)

• 2 Haziran: Sara ABDULKAFİR (K-22)

• 7 Haziran: Keziban Konuş (K-43)

• 11 Haziran: Ahmet Serin (E-48)

• Hakkı AFŞİN (E-62)

• 15 Haziran: Mehmet ÇAKIR (E-24)

• 28 Haziran: Agajan SEYİDOV (E-26)

• 16 Temmuz: Ali Rıza AVUKAT (E-52)

• 12 Ağustos: Ercan BİÇER (E-27)

• 25 Ekim: Musa BAYTAR (E-23)

• 27 Ekim: Can AY (E-21)

• Mustafa KARACA (E-54)

• Muhammet Oktay ÖRTLEK (E-27)

• 4 Kasım: Oğuzhan KARAASLAN (E-29)

• 9 Kasım: Havva Aksan Ay (40)