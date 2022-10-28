Trabzon’a direkt uçuş için eylem

Ülkede yaşayan Karadenizliler, Kıbrıs’tan Trabzon’a direkt uçuş talebiyle Lefkoşa’daki THY önünde eylem yaptı

Ülkede yaşayan Karadenizliler, Lefkoşa’da Türk Hava Yolları (THY) Genel Merkezi önünde eylem yaptı.Karadeniz’e direkt uçuş talebinde bulunan eylemciler daha önce söz aldıklarını ancak uygulanmadığını ifade ettiler.Ülkede yaklaşık 40 bine yakın Karadenizli kaldığı ifade edilen eylemde yetkililerin bir an önce adım atması talebinde bulunuldu. Yaşlı insanlarını bulunduğunu dile getiren eylemciler her coğrafyaya direk uçuş olduğunu 6 yıl öncesine kadar direk uçuşların yapıldığını neden yeniden yapılmadığına dair THY yetkililerinden açıklama beklediklerini ifade etti. 15 saat aktarmalı ülkelerine gitmek zorunda kaldığını kaydeden eylemciler, “Artık yeter” dedi.