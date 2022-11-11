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TPIC’ten ihalesiz yakıt alımı kararı

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Hükümet, “acil ihtiyaç” iddiasıyla, KIB-TEK için Türkiye’deki TPIC firmasından ihalesiz yakıt alınmasını kararlaştırdı

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TPIC’ten ihalesiz yakıt alımı kararı

 
Teknecik Elektrik Santrali'nin kısa süreli yakıt ihtiyacının karşılanması için acil yakıt alımı yapılacak.
Resmi Gazete’de “acil ihtiyaç” başlığıyla yayımlanan kararda, TC ile KKTC arasında KIB-TEK’e yakıt temini konusunda yapılacak protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mevcut yakıt stoku göz önünde bulundurularak, TPIC’ten 24 bin metrik ton yakıt alınacağı belirtildi.
Önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Türkiye firması TPIC'ten (Turkish Petroleum International Company) 24 bin ton (± yüzde 10) yüzde 1 kükürtlü akaryakıt alınacak.
Yakıta ne kadar ödeneceği kararda yer almadı. Navlun (taşımacılık) ücreti ise sıfır (0) olarak belirtildi. Yakıt alım ihale sürecini farklı sebeplerle bir türlü sonuçlandıramayan hükümet, çareyi Türkiye'de devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) bulmuştu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise daha sonra yaptığı açıklamada, taşımacılık ücretinin Türkiye'nin sağladığı mali kaynağın içinden karşılanacağını bildirmişti.
Önceki gün acil yakıt alımı için alınan jararda, şu ifadelere yer verildi:
“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun 9.11 .2022 tarih ve HP/134/2022 sayılı kararı doğrultusunda , Teknecik Elektrik Santralına akaryakıt temin ve taşıma hizmeti için ihaleye çıkılmış, ancak Rekabet Kuruluna yapılan itirazlardan dolayı ihaleler sonuçlandırılamamış bu nedenle T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol çerçevesinde KIB-TEK ve TPIC arasında akaryakıt temin ve taşıma sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş , ancak T.C. ve KKTC Hükümeti arasında yapılacak Protokol işlemleri tamamlanıncaya kadar Teknecik Elektrik Santralındaki mevcut akaryakıt stoğu göz önünde bulundurularak ülkenin karanlıkta kalmaması için, TPIC'den 24.000 mton ± %10 Max %1 Kükürtlü Fuel Oil Fiyatı= PLATTS (Fuel-Oil 1.0 PCT High FOB Med (ltaly) Flat (Navlun sıfır (O)) fiyattan akaryakıt temin ve taşıma hizmeti alınmasına karar verdi”
 
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