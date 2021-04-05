Tozlu hava çarşambaya kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi alan toz zerreciklerinin 7 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesinden 7 Nisan’a kadar olan süre ile ilgili yapılan duyuruda, toz zerreciklerinin söz konusu tarihe kadar hava kirliliği yaratacağından, vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.