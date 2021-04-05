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Tozlu hava çarşambaya kadar devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi alan toz zerreciklerinin 7 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağını açıkladı.

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Tozlu hava çarşambaya kadar devam edecek
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Meteoroloji Dairesinden 7 Nisan’a kadar olan süre ile ilgili yapılan duyuruda, toz zerreciklerinin söz konusu tarihe kadar hava kirliliği yaratacağından, vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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