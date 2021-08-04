“Tosunoğlu, Kalkınma Bankası’nı özel şirketi gibi kullanıyor”

KTAMS, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun bankayı özel şirketi gibi kullanmaya çalıştığını, Genel Müdür Yardımcılığı’na Makine Mühendisi bir kişiyi atadığını, kendisine yakın isimleri de şube müdürü olarak görevlendirdiğini vurguladı



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun keyfi kararlarını ve KTAMS’a karşı takındığı saldırgan tutumu protesto etmek amacıyla” banka önünde basın açıklaması yaparak, siyah çelenk bıraktı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hasan Tosunoğlu’nun Genel Müdür Yardımcılığı’na Makine Mühendisi bir kişiyi atadığını belirterek, “Bu şaka değil gerçektir. Makine Mühendisi’nden Genel Müdür Yardımcısı olamaz. Yasalara aykırı bu durum” dedi.

Tosunoğlu’nun daha önceki Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine de 118 kişiyi sınavsız ve münhalsiz aldığını hatırlatan Bengihan, Tosunoğlu’nun apar topar istediği münhalleri açma telaşına düştüğünü söyledi.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun bankayı, “kendisine miras kalmış veya özel şirketi gibi kullanmaya çalıştığını” iddia eden Bengihan, sendika olarak “adaletsizliklerin ve haksızlıkların” son bulması için Tosunoğlu ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Çalışanların yükselme ve terfilerinde sınavların yapılarak, hakkaniyetle liyakata göre hak edenlerin bu görevlere atanması gerektiğine işaret eden Bengihan, Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılında yapılan İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü’nde, “yöneticilik hizmetleri sınıfına atanacak olanların, verimliliğin artırılması amacıyla kriterlerinin yükseleceğinin belirtildiğini” söyledi. Bengihan, protokole Başbakan Ersan Saner ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imza attığını hatırlattı.

Tosunoğlu’nun protokole uymayarak, kendisine yakın isimleri şube müdürü olarak görevlendirdiğini kaydeden KTAMS Başkanı Bengihan, “İkinci sınıf memurları, şube müdürü mevkiine getirmiştir. Hiçbir sınav ve değerlendirme olmadan” şeklinde konuştu.

Banka yasasına göre genel müdür yardımcılığı atamasının, genel müdürün atanması kriterlerine göre yapıldığını dile getiren Bengihan, bankanın mimar, mühendis kadrosunda birinci sınıf makine mühendisi olan kişinin, bankanın genel müdür yardımcısı olarak vekâleten görevlendirildiğini söyledi.

Bankanın yönetim kurulunda TC tarafından görevlendirilen 2 yetkili bulunduğunu ifade eden Bengihan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye, TC ile KKTC arasındaki protokolü hatırlattı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın attığı imzaya sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Kalkınma Bankası’nın ülkenin kalkınmasını planladığına ve başvuruları değerlendirerek kredi verdiğine dikkat çeken Bengihan, Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu’nun kendi istediği kişileri kamu yararı gütmeden terfi ettirdiğini savundu ve “Burada çalışma barışı bozulmuştur” dedi.

Bankalar Birliği ve Merkez Bankası’nın, Tosunoğlu’nun Kalkınma Bankası’na atanmasıyla ilgili Kooperatif Merkez Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde basına yansıyanlardan dolayı Başbakan’a giderek, bu atamayı yapmamasını istediklerini iddia eden Bengihan, Tosunoğlu’nun başkanlığı döneminde, Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine 118 kişiyi sınavsız, münhalsiz istihdam yaptığını savundu. Tosunoğlu’nun o dönemde yaptığı harcamalarla ilgili de Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin soruşturmasında olduğunu söyleyen Bengihan, verilen kredilerle ilgili de Merkez Bankası tarafından soruşturulma istendiğini belirtti.

Kalkınma Bankası’nın bankacılık yasasına tabi olmadığı için Merkez Bankası’nın denetimine tabi bulunmadığını dile getiren Bengihan, denetim ve teftişin yönetim kurulunun uygun göreceği kriterlere göre şekillendiğini söyledi. Kendilerine gelen bilgilerde Kalkınma Bankası’na yapılan kredilerle ilgili başvurularda sıkıntılar olduğunu savunan Bengihan, bu konunun Sayıştaylık tarafından araştırılması gerektiğini ifade ederek, Sayıştaylığı göreve davet etti.

Hasan Tosunoğlu ile görüşmeler yaparak, sınavların hakkaniyetle yapılması için sınav tüzüğü çalışmaları başlattıklarını belirten Bengihan, önceki gün görüşmek için Tosunoğlu’nun yanına geldiklerini aktardı. Bunun sebebinin ise bugün apar topar münhallerin açılacak olması olduğunu ifade eden Bengihan, “Acil bir durum mu var? Sınav tüzüğünü birlikte yapalım” önerisine ret cevabı aldıklarını anlattı. “Dün arkadaşlarımızı ve yanında bulunan kendi müdürlerini odadan attı” diyen Bengihan, bu sırada yakışıksız ifadeler kullanıldığını savundu. Tosunoğlu’nun “Bankaya bundan sonra sendika giremez” dediğini de öne süren Bengihan, bu ifadeleri eleştirdi.

Sendikanın eylem haberinin ardından Tosunoğlu’nun çalışanlara, KTAMS’ın müdürler yerine başka isimler önerdiğini söylediğini savunan Bengihan, “Bizim işimiz çalışanların hakkının ve adaletinin sağlanmasıdır” dedi.





